Gaziantep FK'da Alexander Merkel umut verdi

Gaziantep FK'nın 3-3 berabere kaldığı Fatih Karagümrük maçında teknik direktör Erol Bulut'un İlk 11'de şans verdiği Alexander Merkel performansıyla umut verdi. 30 yaşındaki Alman asıllı Kazak orta saha, bu sezon ilk golünün Karagümrük ağlarına bırakırken, Erol Bulut'un gözüne girmeyi başardı. Bu sezon 7 maçta boy gösteren, Kayserispor karşılaşmasından sonra ikinci kez ilk 11'e giren Merkel, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur mücadelesinde Sarıyer ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de başlamış ve 1 de gol atma başarısı göstermişti.