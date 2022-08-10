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Gaziantep FK Tomas Pekhart transferini duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak Polonya Ligi temsilcilerinden Legia Varşova’da forma giyen Çek Milli Futbolcu Tomas Pekhart ile anlaşmaya vardı. İşte o açıklama...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 18:36
Gaziantep FK Tomas Pekhart transferini duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak Polonya Ligi temsilcilerinden Legia Varşova'da forma giyen Çek Milli Futbolcu Tomas Pekhart ile anlaşmaya vardı.

İşte o açıklama;

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Polonya Ligi temsilcilerinden Legia Varşova'da forma giyen Çek Milli Futbolcu Tomas Pekhart ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Tomas Pekhart, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyemiz Ayşen Ahi'nin de katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayacak olan 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Tomas Pekhart'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

TOMAS PEKHART KİMDİR?

26 Mayıs 1989 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Susice kentinde dünyaya gelen golcü futbolcu, futbola Slavia alt yapısında başladı. 1.95 cm boyundaki deneyimli forvet, henüz 18 yaşında Tottenham takımına transfer oldu. 2010 yılına kadar kiralık olarak Southampton, Slavia Prag, Sparta Prag gibi kulüplerde forma giyen başarılı golcü, güçlü fiziğinin yanı sıra hava toplarındaki hakimiyetiyle adından söz ettirmeyi başardı. Daha sonra sırasıyla Nurnberg, AEK, Beer Sheva, Las Palmas ve Legia formalarını giyen golcü futbolcu, kariyerinde 388 maça çıkarken 112 kez de gol sevinci yaşadı. Çek Milli Takım formasını da tam 24 kez terleten başarılı golcü, 2 kez de gol sevinci yaşadı. Tomas önümüzdeki iki sezon boyunca armamızın başarısı için ter dökecek.

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