Luka Stankovski Gaziantep FK'da!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Makedon futbolcu Luka Stankovski ile anlaşmaya vardı. Transfer resmi siteden resmen duyuruldu.

İşte o açıklama;

Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2002 doğumlu Makedon futbolcu Luka Stankovski ile anlaşmaya varmıştır.

Makedonya futbolunda geleceğin en potansiyelleri futbolcuları arasında gösterilen Stankovski, önceki gün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrollerini başarıyla tamamladıktan sonra Gaziantep'e gelerek 4.5+1 yıllık anlaşma imzalandı.



Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal, Başkan Yardımcımız Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreterimiz Erhan Özmen'in de katıldığı imza töreniyle birlikte genç yıldız adayı resmi sözleşmeye imza attı.

Luka Stankovski'ye bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz.

"ÇOK BÜYÜK BİR YILDIZ ADAYINI ARAMIZA KATTIK"

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal, "Luka Stankovski kulüp olarak bir süredir yakından takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Gerek ülkesi ve gerekse de Avrupa'da yakından bilinen ve geleceğin en büyük potansiyelli futbolcularından birisi olarak gösteriliyor. Kulübümüze böyle önemli bir genç yeteneği katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu transfer için bir süre önce yönetici arkadaşlarımız Fikret Kileci, Erhan Özmen ve CEO'muz Erhan Yüksek Makedonya'ya giderek oyuncunun hem ailesini hem de kulübünü ikna etmeyi başardılar. Çok önemli bir transfere imza attığımızı düşünüyorum, bu transferin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Luka'ya da aramıza bir kez daha hoş geldin diyor, başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Luka Stankovski kimdir?

2 Eylül 2002 yılında Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya gelen Luka, futbola Vardar alt yapısında başladı. 2015 yılında Rabotnicki kulübüne transfer olan başarılı orta saha, burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Merkez orta saha mevkisinde forma giyen ve 1,90 cm'lik boyuna rağmen oyun tekniğiyle ön plana çıkan Luka, kariyerinde 48 resmi karşılaşmaya çıkıp 11 kez gol sevinci yaşadı. Makedonya Milli Takımının alt yaş kategorilerinde de forma giyen yıldız adayı, önümüzdeki yıllarda kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecek.