Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: "Sorun değil"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Maçın 18. dakikasında o detay dikkatlerden kaçmadı. Yusuf Yazıcı maçın kritik dakikalarında takım arkadaşını böyle teselli etti.
10 Şubat 2019 Pazar, 19:42:45
Güncelleme: 19:44:03
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.
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Galatasaray, 18. dakikada Onyekuru'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı.
Maçın 18. dakikasında o detay dikkatlerden kaçmadı.
Yusuf Yazıcı penaltı pozisyonunun ardından kaleci Arda'nın yanına giderek "Sorun değil" sözleriyle teselli etti.