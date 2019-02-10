Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: 'Sorun değil' - Fotomaç
10 Şubat 2019, Pazar
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Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: "Sorun değil"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Maçın 18. dakikasında o detay dikkatlerden kaçmadı. Yusuf Yazıcı maçın kritik dakikalarında takım arkadaşını böyle teselli etti.
10 Şubat 2019 Pazar, 19:42:45 Güncelleme: 19:44:03
Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: Sorun değil

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: Sorun değil

Galatasaray, 18. dakikada Onyekuru'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı.

Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: Sorun değil

Maçın 18. dakikasında o detay dikkatlerden kaçmadı.

Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: Sorun değil

Yusuf Yazıcı penaltı pozisyonunun ardından kaleci Arda'nın yanına giderek "Sorun değil" sözleriyle teselli etti.

Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: Sorun değil

İşte o pozisyon...

Fotomac.com.tr / Ayrıntı

Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: Sorun değil
Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: Sorun değil
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