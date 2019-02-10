Yusuf Yazıcı'dan Arda'ya: "Sorun değil"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Maçın 18. dakikasında o detay dikkatlerden kaçmadı. Yusuf Yazıcı maçın kritik dakikalarında takım arkadaşını böyle teselli etti.

10 Şubat 2019 Pazar, 19:42:45 Güncelleme: 19:44:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





