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Yılın transferinde son dakika! Guardiola ve Abdülkadir Ömür...
Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev ekiplerini peşinde koşturan Abdülkadir Ömür için transferde son dakika... Genç yıldız için Manchester City teknik direktörü Josep Guardiola müthiş bir plan hazırladı. İşte yılın patlaması an meselesi olan transfer bombasının ayrıntıları ve Abdülkadir'i geliştirme üzerinde yapılan o plan...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
11 Temmuz 2019 Perşembe 10:15
Güncelleme: 11.07.2019 10:22
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Son dakika gelişmesi! Abdülkadir Ömür böyle açıklandı... Manchester City, son dönemde Avrupa'da öne çıkan genç yıldız adaylarını kadrosuna katarak Avrupa'nın dört bir yanına kiralayıp gelişmelerini takip ediyor.
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Avrupa'da birçok kulübün gözdesi haline gelen Abdülkadir Ömür için devreye dünyaca ünlü teknik direktör Josep Guardiola girdi.
Başarılı teknik adam, hazırladığı stratejilerle de futbol dünyasına birçok yıldız kazandırmıştı.
Potansiyeli olan oyuncular üzerinde çalışmaktan büyük keyif aldığı bilinen Pep'in son gözdesi ise Trabzonspor'un süper genç yıldızı Abdülkadir Ömür.
Guardiola'nın Manchester City kurmayları ile yaptığı değerlendirme neticesinde Abdülkadir Ömür için bir transfer planı hazırlandı.