Usta yorumcudan flaş sözler! ''Trabzon'a operasyon yapılıyor''
TFF, Malatya-Trabzon maçını erteledi, yer yerinden oynadı. Önce Malatya Başkanı Adil Gevrek 'Trabzon istedi, biz değil' dedi, ardından F.Bahçe tepki gösterdi. Trabzonspor da 'F.Bahçe'nin açıklamasını utanç içinde takip ettik' dedi. Ortam inanılmaz gerildi.
UZUNDURUKAN: Ülkemizde büyük bir deprem oldu! İnsanlar can derdinde! Malatyaspor ve Fenerbahçe 3 puan derdine düşmüş. Malatyaspor ile Trabzonspor arasında maç... Peki Fenerbahçe'ye ne oluyor Allah aşkına! Bu nasıl bir bildiri, bu nasıl bir akıl tutulması! 82 milyon Türk halkı; Elazığ'da yaşanan, Malatya'yı da derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle kenetlenmiş, acıları sarmaya çalışırken; Fenerbahçe'den kaosa neden olacak bir bildiri yayınlanıyor!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Trabzonspor Kulübü ile alıp veremediği ne? Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de çıkmış, 'Ertelemeyi biz istemedik, Trabzonspor istedi diye maçımız ertelendi' diyor. Adil Gevrek, demek ki Malatya'da halkını sokaklara döken, ölümlere neden olan depremden hiç hisse kapmamış, hiç üzülmemiş...
Bu açıklamasından bunu anladı herkes çünkü... Biz maç oynamak istiyorduk diyor. O zaman Adil Gevrek'e sorarım. Depremden hemen sonra yabancı futbolcularınız şehirde miydi? Yoksa cumartesi günü İstanbul'a mı geldiler? Geldiler de bundan haberiniz mi yoktu? Yoksa 'kim görecek, kim duyacak' diye mi düşündünüz?
Bir soru daha; o zaman kamp yapmak için neden Antalya'ya gidiyor Malatyaspor takımı? Madem Malatya'da her şey normal, o zaman neden Malatya'da kamp yapmıyorsunuz? Önce bunlara bir cevap ver bakalım; Sayın Adil Gevrek! Malatyaspor taraftarı ile Trabzonspor taraftarı kardeştir, dosttur! Siz bu dostluğu yıkmaya çalışan açıklamalar yaptınız! Neyin peşindesiniz Allah aşkına! Alın 3 puan sizin olsun!
Bu arada Futbol Federasyonu maçı ertelemeden önce Malatya Valiliği, Malatya Emniyet Müdürlüğü, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşüyor. Valilik; şehrin şartlarının deprem nedeniyle maç oynamaya uygun olmadığının altını çiziyor. Emniyet Müdürlüğü ise ellerinde 2 bin 300 civarında güvenlik gücünün olduğunu, bunların çoğunluğunu da deprem bölgesine gönderdiklerini ifade ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ise şehirdeki 18 ambulansın deprem nedeniyle görevlendirildiği bilgisini veriyor.