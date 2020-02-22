Uğurcan Çakır'ın performansı olay oldu! Milli takım...
Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 2-2'lik biten karşılaşmaya Uğurcan Çakır'ın performansı damga vurdu. Zorlu karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla takımını Beşiktaş ataklarına karşı ayakta tutan Uğurcan Çakır sosyal medyada da gündem oldu. Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen başarılı kaleci ile ilgili binlerce paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlar...
22 Şubat 2020 Cumartesi 22:50
Güncelleme: 22.02.2020 22:50
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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın gollerini 57. dakikada Boateng ve 64. dakikada Vida kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 5 ve 90+1. dakikada Sörloth'tan geldi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 37'ye yükseltti. Trabzonspor'un puanı ise 44 oldu.
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UĞURCAN ÇAKIR'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS
Beşiktaş-Trabzonspor maçına damga vuran isim ise Uğurcan Çakır oldu. Genç kaleci müthiş kurtarışlarla takımına adeta 1 puanı getiren isim oldu.
UĞURCAN MAÇ SONU AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. İşte o sözler: "Buradan 1 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz, buradan 1 puan almak kötü değil. Ben takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum, her şeyi yapıyorum. Onlar da bugün çok iyi mücadele ettiler. Onların mücadelesi alkışı hak etti."
"Benim performansım önemli değil, ben kendimi geliştirmeye ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum."
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Uğurcan Çakır'ın performansı sosyal medyada da olay oldu. Taraflı tarafsız herkes Uğurcan Çakır'ın yaptığı müthiş kurtarışlarla ilgili paylaşımda bulundu. İşte o paylaşımlar...