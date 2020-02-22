Uğurcan Çakır'ın performansı olay oldu! Milli takım...

UĞURCAN MAÇ SONU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. İşte o sözler: "Buradan 1 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz, buradan 1 puan almak kötü değil. Ben takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum, her şeyi yapıyorum. Onlar da bugün çok iyi mücadele ettiler. Onların mücadelesi alkışı hak etti."