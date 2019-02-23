Trabzonspor''un yıldızından kötü haber - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor''un yıldızından kötü haber
Trabzonspor'un 29 yaşındaki oyuncusundan kötü haber geldi.
23 Şubat 2019 Cumartesi 15:09
Güncelleme: 23.02.2019 15:21
Trabzonspor'un bu sezon başında kadrosuna kattığı Nwakaeme'den kötü haber geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Özellikle Galatasaray derbisinde çok iyi bir oyun ortaya koyan, yüksek tekniğiyle ön plana çıkan Anthony Nwakaeme'ye kötü haber ülkesinden geldi.
29 yaşındaki oyuncu Trabzon'da oynamasına rağmen gol yollarında yetersiz göründüğü gerekçesiyle Nijerya Milli Takımı'ndan uzak kalabilir.
2019 yılındaki lig maçlarında golle buluşamamış olması Milli takım yetkililerinden düşük puan almasına sebep oldu.
29 yaşındaki oyuncu Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'ndaki yerini kaybedebilir.