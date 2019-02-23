Trabzonspor''un yıldızından kötü haber - Fotomaç
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Trabzonspor''un yıldızından kötü haber

Trabzonspor'un 29 yaşındaki oyuncusundan kötü haber geldi.
23 Şubat 2019 Cumartesi 15:09 Güncelleme: 23.02.2019 15:21
Trabzonspor''un yıldızından kötü haber

Trabzonspor'un bu sezon başında kadrosuna kattığı Nwakaeme'den kötü haber geldi.

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Trabzonspor''un yıldızından kötü haber

Özellikle Galatasaray derbisinde çok iyi bir oyun ortaya koyan, yüksek tekniğiyle ön plana çıkan Anthony Nwakaeme'ye kötü haber ülkesinden geldi.

Trabzonspor''un yıldızından kötü haber

29 yaşındaki oyuncu Trabzon'da oynamasına rağmen gol yollarında yetersiz göründüğü gerekçesiyle Nijerya Milli Takımı'ndan uzak kalabilir.

Trabzonspor''un yıldızından kötü haber

2019 yılındaki lig maçlarında golle buluşamamış olması Milli takım yetkililerinden düşük puan almasına sebep oldu.

29 yaşındaki oyuncu Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'ndaki yerini kaybedebilir.

Trabzonspor''un yıldızından kötü haber
Trabzonspor''un yıldızından kötü haber
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