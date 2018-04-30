Trabzonspor'un yeni yıldızı: Uğurcan Çakır!
Tekelioğlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün bekledikleri çıkışı gösterdiğini ve takıma önemli katkı yaparak kendilerini ispat ettiklerini belirterek, "Uğurcan'da 2 yıl geç kalındı ama bence o da bu oyunculara eklendi. 3 oyuncu Trabzonspor'un kurtuluşunda önemli rol oynar. Altyapıdan daha gelecek başka oyuncuları da unutmamak gerekir" dedi.
NEUER'E BENZİYOR
Tekelioğlu, Uğurcan Çakır'ın İstanbul'dan Trabzonspor altyapısına geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: Topu oyuna sokması, tekniği çok iyi. Müthiş bir fiziği var. Bayern Münih'in milli kalecisi Manuel Neuer'e stili çok benziyor. İnanılmaz bir kaleci olacak. 10 yıl Trabzonspor'un kalesini korur.
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