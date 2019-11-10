Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde lig lideri Alanyaspor'u ağırlayacak. Bordo-mavili ekip bu karşılaşmadan 3 puan çıkartarak zirve yarışında iddialı konuma gelmek isterken, Alanyaspor ise kazanarak 8 haftadır süren liderliğini devam ettirmenin peşinde. Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi Ünal Karaman'ı düşündüren bir tablo ortaya çıktı. İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler, öne çıkan istatistikler ve Trabzonspor'un 11'i...
10 Kasım 2019 Pazar 13:52
Güncelleme: 10.11.2019 15:30
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Süper Lig'de üst sıralarda yer alan Trabzonspor ile Alanyaspor karşılaşıyor.
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Medical Park Stadyumu'nda saat 16:30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.
İki haftadır galibiyetten uzak kalan Trabzonspor'un 16 puanı bulunuyor.
Haftaya 19 puanla lider giren Alanyaspor ise maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor.
MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
Trabzonspor ve Alanyaspor'un Süper Lig'deki altı karşılaşmasında Alanyaspor sahadan dört kez galip ayrıldı (1B 1M).