Trabzonspor'dan Salomon Kalou atağı!

Süper Lig lideri Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Takıma bir kanat takviyesi yapmak isteyen bordo-mavili ekibin hedefinde Hertha Berlin forması giyen Salomon Kalou olduğu ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri
11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:59
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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, kanat pozisyonu için arayışlarını Almanya'ya yönlendirdi.
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Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fırtına, sürpriz bir ismin peşine düştü.
Yeni Asır'ın haberine göre bordo-mavililer, Bundesliga ekibi Hertha Berlin'de sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Salomon Kalou'yu gündemine aldı.
Fildişi Sahilli 34 yaşındaki futbolcuya menajeri kanadıyla teklifini ileten Karadeniz ekibi, ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldı.
Piyasa değeri 1 milyon 600 bin Euro olan deneyimli kanat oyuncusu ile pazarlık yapacak olan kurmaylar uygun bir ücretle transferi gerçekleştirmek istiyor.
Salomon Kalou kariyerinde Feyenoord, Chelsea ve Lille gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi.
Tecrübeli futbolcu Alman ekibi Hertha Berlin formasıyla ile bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol kaydetti.