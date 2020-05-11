Trabzonspor'dan Salomon Kalou atağı! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Trabzonspor'dan Salomon Kalou atağı!

Trabzonspor'dan Salomon Kalou atağı!

Süper Lig lideri Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Takıma bir kanat takviyesi yapmak isteyen bordo-mavili ekibin hedefinde Hertha Berlin forması giyen Salomon Kalou olduğu ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:59
Trabzonspor'dan Salomon Kalou atağı!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, kanat pozisyonu için arayışlarını Almanya'ya yönlendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor'dan Salomon Kalou atağı!

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fırtına, sürpriz bir ismin peşine düştü.

Trabzonspor'dan Salomon Kalou atağı!

Yeni Asır'ın haberine göre bordo-mavililer, Bundesliga ekibi Hertha Berlin'de sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Salomon Kalou'yu gündemine aldı.

Trabzonspor'dan Salomon Kalou atağı!

Fildişi Sahilli 34 yaşındaki futbolcuya menajeri kanadıyla teklifini ileten Karadeniz ekibi, ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

Trabzonspor'dan Salomon Kalou atağı!

Piyasa değeri 1 milyon 600 bin Euro olan deneyimli kanat oyuncusu ile pazarlık yapacak olan kurmaylar uygun bir ücretle transferi gerçekleştirmek istiyor.

Trabzonspor'dan Salomon Kalou atağı!

Salomon Kalou kariyerinde Feyenoord, Chelsea ve Lille gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi.

Trabzonspor'dan Salomon Kalou atağı!

Tecrübeli futbolcu Alman ekibi Hertha Berlin formasıyla ile bu sezon çıktığı 7 maçta 2 gol kaydetti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA