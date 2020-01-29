Trabzonspor'dan Guilherme sürprizi!

Ara transfer döneminin bitmesine birkaç gün kala Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Trabzonspor orta sahasını güçlendirmek için Yeni Malatya'nın yıldızına göz dikti. Hüseyin Çimşir sağ kanada transfer talep etmişti. Yönetim, oyuncunun menajeri Marcelo Rabalinho ile hemen temasa geçti. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri
29 Ocak 2020 Çarşamba 07:36
Güncelleme: 29.01.2020 10:03
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Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan takımlardan olan Trabzonspor, kadrosunu kusursuz hale getirmek için kesesine uygun oyuncuların peşinden koşuyor.
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Bunlardan birinin de Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme olduğu öğrenildi. Kısa süre önce Beşiktaş'ın da gündeminde olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için bordo-mavililerin de devreye girdiği kaydedildi.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Bilal Başacıkoğlu transferini gerçekleştirmelerine rağmen özellikle sağ kanatta gözünü kırpmadan forma verebileceği bir ismin alınmasını daha istemişti.
Yönetim de transfer döneminin sonu yaklaştığı için macera aramadı ve Süper Lig içindeki isimlere yöneldi. Guilherme'nin adı ön plana çıktı.
SUDAN UCUZ SÜPER YILDIZ
Karadeniz ekibinin renklerine bağlamak için harekete geçtiği Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme'nin kiralama sözleşmesinde serbest kalma bedeli olarak 150 bin euro yazıyor.