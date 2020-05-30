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Trabzonspor'da hedef şampiyonluk! İşte bugünkü idmandan kareler
12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren lider Trabzonspor, bu sezonu mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor. İşte bordo-mavililerin bugünkü antrenmanından kareler...
30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:16
Güncelleme: 30.05.2020 14:52
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Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldı.
Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, Pazartesi günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.