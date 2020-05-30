Trabzonspor'da hedef şampiyonluk! İşte bugünkü idmandan kareler - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Trabzonspor'da hedef şampiyonluk! İşte bugünkü idmandan kareler

12 Haziran'da başlayacağı duyurulan Süper Lig için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren lider Trabzonspor, bu sezonu mutlak şampiyonlukla tamamlamak istiyor. İşte bordo-mavililerin bugünkü antrenmanından kareler...

30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:16 Güncelleme: 30.05.2020 14:52
Trabzonspor'da hedef şampiyonluk! İşte bugünkü idmandan kareler

Trabzonspor bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

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Trabzonspor'da hedef şampiyonluk! İşte bugünkü idmandan kareler

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda taktiksel çalışmalar yapıldı.

Trabzonspor'da hedef şampiyonluk! İşte bugünkü idmandan kareler

Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor, Pazartesi günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Trabzonspor'da hedef şampiyonluk! İşte bugünkü idmandan kareler

İşte bugünkü antrenmandan kareler...

Trabzonspor'da hedef şampiyonluk! İşte bugünkü idmandan kareler
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