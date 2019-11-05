Trabzonspor'a göz açtırmadılar! İşte o maçlar
Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor o mücadelede ciddi hakem hatalarına kurban gitmişti. Hatalara tepki gösteren bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu "60 değil 60 bin gün ceza verseler, bu defter kapanmayacak" diyerek kulübünün hakkını arayacağını söylemişti. Karadeniz devi geride kalan 10 haftada birçok maçta hakem hatalarına kurban gitti. Hakemler yüzünden kritik puanlar uçtu. İşte Fırtına'nın isyan ettiği o anlar...
Jose Sosa'ya yapılan faulde çıkmayan kırmızı kart ve Sörloth'un düşürülmesine penaltı çalınmaması sonrasında başkan Ahmet Ağaoğlu iki sert açıklama yapmıştı. TFF ve MHK'nin istifasını isteyen Ağaoğlu'na kulüp yöneticileri ve taraftarlar da katılmıştı. Karadeniz Fırtınası geride kalan 10 haftada hakem kararlarından birçok puan kaybetti.
'BİZ LİDER OLURDUK'
Bordo-mavililer aleyhine sezonun henüz yarısına bile gelmemişken fahiş hatalar gerçekleşti. Trabzonspor geçtiğimiz yıldan beri altyapısından yetiştirdiği oyuncularıyla, kadrosuna kattığı gençlerle zirve mücadelesi vermeye çalışırken her defasında bu kritik hakem kararlarına takıldı.
'TFF; 3 MAYMUNU OYNAMAYA DEVAM'
Trabzonspor taraftarının Göztepe karşılaşması sonrası tepkileri dinmiyor. Bordo-mavili taraftarlar "MHK'nin yaptığı açıklamaya bakılırsa TFF 3 maymunu oynamaya devam ediyor" ifadelerini kullanarak 9 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te tüm 'Temiz Futbol' isteyen taraftarları TFF Riva Tesisleri önüne davet ettiler. TFF önünde sessiz oturma eylemi gerçekleştirilecek.