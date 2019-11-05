Trabzonspor'a göz açtırmadılar! İşte o maçlar

Trabzonspor taraftarı da bu sezon hakemler 'adil' düdük çalsa, VAR başındakiler de ekrana 'eyyamsız' baksa lider olabileceklerini ifade etti. Karadeniz temsilcisi 10 haftada o kadar çok hakem hatasına kurban gitti ki zirveyi bir türlü eline geçiremedi.