Trabzonspor'a dev stoper!
Sezonun kapanmasının ardından transfer harekatına hız veren Trabzonspor'da temaslar sürüyor. Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm gibi genç isimlerle anlaşan bordo-mavili ekip ilk yabancı transferinde sona yaklaştı. İşte Trabzonspor'un büyük oranda bitirdiği o isim...
Bonservisi Estudiantes'te olan 28 yaşında ve 193 cm boyundaki kule stoper için ilk etapta satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapıldığı ancak daha sonra uygun bir maliyetle transferin bitme aşamasına geldiği ifade edildi.
Yönetimin oyuncunun menajerini Trabzon'a çağırdığı ve burada yapılacak olan sözleşmelerden sonra imza attırılacağı ifade edildi.
HAVA TOPLARI ONDAN SORULACAK
Karadeniz ekibinin imza aşamasına getirdiği Arjantinli stoper Gaston Campi, fiziksel özelliklerini sahada kullanmaktan çekinmeyen bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Özellikle hava topu hakimiyetiyle ön plana çıkan Campi, aynı zamanda arkadan oyun kurma konusunda da oldukça başarılı.