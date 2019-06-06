Trabzonspor'a dev stoper! - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
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Trabzonspor'a dev stoper!

Sezonun kapanmasının ardından transfer harekatına hız veren Trabzonspor'da temaslar sürüyor. Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm gibi genç isimlerle anlaşan bordo-mavili ekip ilk yabancı transferinde sona yaklaştı. İşte Trabzonspor'un büyük oranda bitirdiği o isim...

6 Haziran 2019 Perşembe 08:16
Trabzonspor'a dev stoper!

Trabzonspor uzun zamandır sürdürdüğü transfer çalışmaları kapsamında iki genç oyuncu Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm ile her konuda anlaşmaya varmıştı.

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Trabzonspor'a dev stoper!

Bordo-mavililer ilk yabancı transferinde de imza aşamasına geldi. Yaklaşık 1 aydır görüşme halinde olunan Arjantinli stoper Gaston Campi, geçtiğimiz sezon Chaves kulübünde kiralık olarak forma giymişti.

Trabzonspor'a dev stoper!

Bonservisi Estudiantes'te olan 28 yaşında ve 193 cm boyundaki kule stoper için ilk etapta satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapıldığı ancak daha sonra uygun bir maliyetle transferin bitme aşamasına geldiği ifade edildi.
Yönetimin oyuncunun menajerini Trabzon'a çağırdığı ve burada yapılacak olan sözleşmelerden sonra imza attırılacağı ifade edildi.

Trabzonspor'a dev stoper!

HAVA TOPLARI ONDAN SORULACAK
Karadeniz ekibinin imza aşamasına getirdiği Arjantinli stoper Gaston Campi, fiziksel özelliklerini sahada kullanmaktan çekinmeyen bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Özellikle hava topu hakimiyetiyle ön plana çıkan Campi, aynı zamanda arkadan oyun kurma konusunda da oldukça başarılı.

Trabzonspor'a dev stoper!

Ligdeki stoper ortalamasının üstünde fiziksel özelliklere sahip olan Campi, zaman zaman katıldığı hücum organizasyonlarında da goller atabiliyor.

Trabzonspor'a dev stoper!

Kulübü ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli ismin 1 milyon euro'ya transfer edileceği vurgulanıyor. Yönetim, bonservis bedeli olarak en fazla 1 milyon euro ödeme sınırı koymuştu.

Trabzonspor'a dev stoper!
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