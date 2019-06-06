Trabzonspor'a dev stoper!

Bonservisi Estudiantes'te olan 28 yaşında ve 193 cm boyundaki kule stoper için ilk etapta satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapıldığı ancak daha sonra uygun bir maliyetle transferin bitme aşamasına geldiği ifade edildi.

Yönetimin oyuncunun menajerini Trabzon'a çağırdığı ve burada yapılacak olan sözleşmelerden sonra imza attırılacağı ifade edildi.