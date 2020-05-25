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Şota'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi! Büyük potansiyel

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, genç futbolcu Rahmi Anıl Başaran'ın transferi konusunda Balıkesirspor ile prensip anlaşmasına varmıştı. Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Fırtına bu sezon da transferleriyle en çok konuşulacak takım olacağa benziyor. Çalışmalarına devam eden bordo-mavililerde bu transferin ardından gündeme bomba bir isim geldi. Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü olan Şota, yıldız bir ismin adını yönetime verdi. İşte detaylar...

25 Mayıs 2020 Pazartesi 00:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





