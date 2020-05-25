Şota'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi! Büyük potansiyel - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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Şota'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi! Büyük potansiyel

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, genç futbolcu Rahmi Anıl Başaran'ın transferi konusunda Balıkesirspor ile prensip anlaşmasına varmıştı. Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Fırtına bu sezon da transferleriyle en çok konuşulacak takım olacağa benziyor. Çalışmalarına devam eden bordo-mavililerde bu transferin ardından gündeme bomba bir isim geldi. Trabzonspor'un eski futbolcusu ve teknik direktörü olan Şota, yıldız bir ismin adını yönetime verdi. İşte detaylar...
25 Mayıs 2020 Pazartesi 00:50
Şota'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi! Büyük potansiyel

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Trabzonspor transferde gaza bastı.

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Şota'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi! Büyük potansiyel

Son yıllarda yaptığı başarılı transferlerle adından söz ettiren bordo-mavililer, bu sezonda en çok konuşulan takımlardan biri olacağa benziyor.

Şota'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi! Büyük potansiyel

İLK TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

Fırtına, Balıkesirspor'da forma giyen Rahmi Anıl Başaran'ın transferinde mutlu sona ulaşmıştı.

Şota'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi! Büyük potansiyel

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı da yaptığı açıklamada, "Rahmi Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüşmemiz oldu. 2 hafta önce Trabzonspor ile sözlü olarak ciddi şekilde görüşmelerimiz oldu.

Şota'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi! Büyük potansiyel

Rahmi Anıl Başaran'ın transferi için Trabzonspor'dan Mehmet Yiğit Alp ile dün İstanbul'da görüştük. Rahmi Anıl Başaran'ın transferi konusunda Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardık." ifadelerini kullanmıştı.

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