GaleriTrabzonsporSon dakika haberi: Sörloth'un transferi olay olmuştu! Meğer Haaland...
Son dakika haberi: Sörloth'un transferi olay olmuştu! Meğer Haaland...
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon gol krallığı yaşayan Norveçli Alexander Sörloth, 20 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olmuştu. Milli takım kampından Trabzon'a dönmeyen bu nedenle krize neden olan yıldız futbolcunun transferindeki Haaland detayı da ortaya çıktı. İşte o detay ve açıklamalar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
24 Eylül 2020 Perşembe 15:24, Güncelleme 24.09.2020 15:26
Son dakika haberi: Sörloth'un transferi olay olmuştu! Meğer Haaland...