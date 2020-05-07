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Onur Recep Kıvrak'tan imalı paylaşım!

Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili kulüpten ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Uzun süre sessizliğini koruyan tecrübeli kaleci Instagram hesabı açarak paylaşımlarda bulunmaya başlamıştı. Onur Recep Kıvrak paylaşımlarına yine devam etti. Fotoğraflarına açıklama eklemeyen Onur bu kez imalı bir açıklama yazdı. İşte o paylaşım...

7 Mayıs 2020 Perşembe 18:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





