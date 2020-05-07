Onur Recep Kıvrak'tan imalı paylaşım!

Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili kulüpten ayrıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Uzun süre sessizliğini koruyan tecrübeli kaleci Instagram hesabı açarak paylaşımlarda bulunmaya başlamıştı. Onur Recep Kıvrak paylaşımlarına yine devam etti. Fotoğraflarına açıklama eklemeyen Onur bu kez imalı bir açıklama yazdı. İşte o paylaşım...
7 Mayıs 2020 Perşembe 18:55
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12 sezon formasını giydiği Trabzonspor'dan sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla yoluyla feshedilmesiyle yollarını ayıran 32 yaşındaki Onur Kıvrak futbolu bırakma kararı almıştı.
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Yaptığı açıklama ile bordo mavili formadan başka bir formayı giymeyeceğini belirten tecrübeli kaleci aktif futbol yaşantısını noktalamıştı.
Futbol hayatını noktaladıktan sonra memleketi İzmir'e dönen Kıvrak hakkında bir çok transfer haberi çıksa da başarılı kaleci futbola geri dönmedi.
Hayranlarının hakkında uzun zamandır haber alamadığı Onur Kıvrak sosyal medyaya hesabı açarak sessizliğini bozmuştu.
Onur Kıvrak yeni açtığı Instagram hesabından Trabzonspor'da forma giydiği dönemden fotoğrafların yanı sıra eşi ve çocuğuyla birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı.