Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı! 'Eğer...' - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
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Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı! "Eğer..."

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren lider Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle gelmişti. Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkatleri çeken bordo-mavili kurmayların, Avrupa'ya gideceği iddia edilen Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni de kadromuzda görmek isteriz" mesajı gönderdiği öğrenilmişti. Bu teklif üzerine genç yıldız Mustafa Kapı'dan Karadeniz ekibine yanıt gecikmedi. İşte transfer harekatının detayları...

28 Nisan 2020 Salı 11:35 Güncelleme: 28.04.2020 11:35
Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı! Eğer...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren lider Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı! Eğer...

Karadeniz ekibi, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmak istemeyince kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki Mustafa Kapı için devreye girdi.

Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı! Eğer...

TRABZONSPOR'DAN TEKLİF
Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkatleri çeken bordo-mavili kurmayların, Avrupa'ya gideceği iddia edilen Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni de kadromuzde görmek isteriz" mesajı gönderdiği belirlendi.

Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı! Eğer...

"AVRUPA OLMAZSA GÖRÜŞÜRÜZ"
Genç oyuncunun, bordo- mavili kulüp tarafından yapılan bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, "Avrupa'ya gitme hayalim var. Eğer bu gerçekleşmezse görüşebiliriz" yanıtını verdiği öğrenildi.

Mustafa Kapı'dan Trabzonspor'a transfer yanıtı! Eğer...

17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Menajeri aracılığıyla Avrupa'dan bazı takımlarla görüştüğü ifade edilen Kapı'nın anlaşamaması durumunda Trabzonspor ile masaya oturması bekleniyor.

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