Kralların dansı! Dev maçta Sörloth ve Muriç düellosu

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Türkiye'nin en güçlü forvetleri Sörloth ile Muriç, cumartesi düelloya çıkacak. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sadece iki takımın değil, Türkiye'nin en formda ve güçlü forvetleri Sörloth ile Vedat Muriç'i de karşı karşıya getirecek. İşte derbinin dev golcülerinin istatistikleri...

30 Ocak 2020 Perşembe 06:53 Güncelleme: 30.01.2020 06:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





