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Kralların dansı! Dev maçta Sörloth ve Muriç düellosu
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Türkiye'nin en güçlü forvetleri Sörloth ile Muriç, cumartesi düelloya çıkacak. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sadece iki takımın değil, Türkiye'nin en formda ve güçlü forvetleri Sörloth ile Vedat Muriç'i de karşı karşıya getirecek. İşte derbinin dev golcülerinin istatistikleri...
30 Ocak 2020 Perşembe 06:53 Güncelleme: 30.01.2020 06:53
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MURİÇ'İN İSTATİSTİKLERİ
Sol ayağıyla 9, sağ ayağıyla 2, kafayla ise 1 golü var.
76 ve 90. dakikalar arasında 3 gol atması dikkat çekiyor.
Maç başına 4.6 hava topu kazanıyor, bu alanda rakipsiz.
Ayrıca 1.7 kilit pas istatistiği ile de zirvede yer alıyor
12 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yapmayı başardı.
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