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30 Ocak 2020, Perşembe
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Kralların dansı! Dev maçta Sörloth ve Muriç düellosu

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Türkiye'nin en güçlü forvetleri Sörloth ile Muriç, cumartesi düelloya çıkacak. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sadece iki takımın değil, Türkiye'nin en formda ve güçlü forvetleri Sörloth ile Vedat Muriç'i de karşı karşıya getirecek. İşte derbinin dev golcülerinin istatistikleri...
30 Ocak 2020 Perşembe 06:53 Güncelleme: 30.01.2020 06:53
Kralların dansı! Dev maçta Sörloth ve Muriç düellosu

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sadece iki takımın değil, Türkiye'nin en formda ve güçlü forvetleri Sörloth ile Vedat Muriç'i de karşı karşıya getirecek.

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Kralların dansı! Dev maçta Sörloth ve Muriç düellosu

15 golle ligde krallık yarışında zirvede olan Sörloth ayrıca 5 de asist yaptı. Norveçli yıldız maç başına 3.3 dripling ve yüzde 72.1'lik pas yüzdesiyle dikkat çekiyor. Sörloth'un 3.3 şut ortalaması var.

Kralların dansı! Dev maçta Sörloth ve Muriç düellosu

SÖRLOTH'UN İSTATİSTİKLERİ

Gollerinin 8'ini sol ayağıyla, 6'sını ise kafayla attı.
En fazla golü (4) maçların ilk 15 dakikasında attı.
15 golle Süper Lig'in zirvesinde, 5 de asist yaptı
Maç başına 3.3 dripling ve % 72.1'lik pas yüzdesi var.
Toplamda 18 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.

Kralların dansı! Dev maçta Sörloth ve Muriç düellosu

NWAKAEME BEKLENTİSİ
Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Nijeryalı sol kanadı Nwakaeme'nin Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağına bugün karar verecek.

Kralların dansı! Dev maçta Sörloth ve Muriç düellosu

12 golle Fenerbahçe'yi taşıyan Muriç 4 de asiste imza attı. Kosovalı yıldızın en büyük silahı maç başına 4.6 hava topu kazanması. Ayrıca 1.7 kilit pas istatistiği de oldukça dikkat çekici.


Kralların dansı! Dev maçta Sörloth ve Muriç düellosu

MURİÇ'İN İSTATİSTİKLERİ

Sol ayağıyla 9, sağ ayağıyla 2, kafayla ise 1 golü var.
76 ve 90. dakikalar arasında 3 gol atması dikkat çekiyor.
Maç başına 4.6 hava topu kazanıyor, bu alanda rakipsiz.
Ayrıca 1.7 kilit pas istatistiği ile de zirvede yer alıyor
12 kez fileleri sarsarken, 4 de asist yapmayı başardı.

Kralların dansı! Dev maçta Sörloth ve Muriç düellosu

KONTROLLÜ GÜÇ
Sarı-lacivertliler cumartesi öncelikle Trabzonspor'un hızını kesecek. Garry Rodrigues ve Ozan'ın getireceği toplarda Muriç+Kruse ile gol bulmaya çalışacak.

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