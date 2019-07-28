Fırtına pes etmedi: 2-2 | Kim nasıl oynadı?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, İtalya ekibi Parma Calcio ile oynadığı üçüncü hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Maçta kim nasıl oynadı? İşte tüm detaylar...

28 Temmuz 2019 Pazar 07:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





