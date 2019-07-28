Fırtına pes etmedi: 2-2 | Kim nasıl oynadı? - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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Fırtına pes etmedi: 2-2 | Kim nasıl oynadı?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, İtalya ekibi Parma Calcio ile oynadığı üçüncü hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Maçta kim nasıl oynadı? İşte tüm detaylar...
28 Temmuz 2019 Pazar 07:11
Fırtına pes etmedi: 2-2 | Kim nasıl oynadı?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor, İtalya ekibi Parma ile oynadığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

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Fırtına pes etmedi: 2-2 | Kim nasıl oynadı?

Parma'nın gollerini 16 ve 38. dakikalarda Gervinho attı; bordo-mavililerin sayıları ise 22'de Pereira ve 65'te Yusuf Sarı'dan geldi.

Fırtına pes etmedi: 2-2 | Kim nasıl oynadı?

Ekibimizde Sosa, 29. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Sepe'ye nişanladı. Fırtına önceki maçlarda Haladas ile 0-0, Hofenheim ile 3-3 kalmıştı.

Fırtına pes etmedi: 2-2 | Kim nasıl oynadı?

NASIL OYNADILAR?
Yusuf Sarı: Uzun yıllardır bu takımın formasını giyiyormuş gibiydi. Attığı gol ile Parma karşılaşmasının öne çıkan ismi oldu.

Fırtına pes etmedi: 2-2 | Kim nasıl oynadı?

Abdülkadir Ömür: İzleyenlerin "Bu yetenek kim" diye sorduğu Abdülkadir Ömür, takımın beyni gibiydi. Atağa kalkılan her pozisyonun içerisindeydi.

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