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Devlerin radarında olan Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması
Trabzonspor'un yıldız filebekçisi Uğurcan Çakır'ın taliplerinin ardı arkası kesilmiyor. İngiltere'den Manchester City, Everton, Liverpool ve Tottenham son olarak Leicester City'nin devreye girdiği Uğurcan Çakır geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte 24 yaşındaki milli kalecinin açıklamalarının satır başları...
24 Mayıs 2020 Pazar 20:18
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Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de güncel lider Trabzonspor'un bu sezonki başarılı grafiğinin arkasında yatan isimlerden bir tanesi hiç şüphesiz genç kaleci Uğurcan Çakır.
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Gösterdiği üst düzey performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla birçok karşılaşmada bordo-mavili ekibi ipten alan Çakır, Avrupa devlerini peşine takmıştı.
Özellikle Liverpool'un yoğun ilgi gösterdiği 24 yaşındaki kaleci için Premier Lig'den Tottenham, Manchester City ve Everton talip olurken, Serie A'dan Roma da devreye girmişti.
Uğurcan Çakır'ın son talibi ise yine İngiltere Premier Lig'den gelmişti. Bir başka milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City, Çakır'ı radarına almıştı.
İngiliz ekibinin transfer döneminde milli kaleci için resmi teklifi yapması bekleniyordu.