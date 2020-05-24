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Devlerin radarında olan Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması

Trabzonspor'un yıldız filebekçisi Uğurcan Çakır'ın taliplerinin ardı arkası kesilmiyor. İngiltere'den Manchester City, Everton, Liverpool ve Tottenham son olarak Leicester City'nin devreye girdiği Uğurcan Çakır geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte 24 yaşındaki milli kalecinin açıklamalarının satır başları...

24 Mayıs 2020 Pazar 20:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





