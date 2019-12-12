Basel - Trabzonspor maçından kareler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor son karşılaşmasında deplasmanda İsviçre Ligi ekiplerinden Basel ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor'daki 1 yıllık bekleyişte son buldu. İşte o detay ve Basel-Trabzonspor maçından kareler...

12 Aralık 2019 Perşembe 22:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





