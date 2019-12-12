UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor son karşılaşmasında deplasmanda İsviçre Ligi ekiplerinden Basel ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor'daki 1 yıllık bekleyişte son buldu. İşte o detay ve Basel-Trabzonspor maçından kareler...
12 Aralık 2019 Perşembe 22:31
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Trabzonspor'da geçen sezon 23 Aralık 2018 tarihinde, ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta sakatlanan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıl aradan sonra formasına kavuştu.
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Aşil tendonundan ameliyat geçiren Nijeryalı oyuncu, sakatlığının ardından ilk kez bu sezon görev alarak 354 gün sonra forma giydi.
EKUBAN11'E DÖNDÜ
Sakatlığı atlattıktan sonra ligin 13. haftasındaki Galatasaray ve 14. haftadaki Antalyaspor maçının son bölümlerinde görev yapan Ekuban, bu kez 11'de sahaya çıktı.
Teknik direktör Ünal Karaman, Ganalı futbolcuyu Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge gibi forvet oyuncuların yokluğunda sahaya gol ümidi olarak sürdü.