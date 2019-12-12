Basel - Trabzonspor maçından kareler - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Basel - Trabzonspor maçından kareler

Basel - Trabzonspor maçından kareler

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor son karşılaşmasında deplasmanda İsviçre Ligi ekiplerinden Basel ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor'daki 1 yıllık bekleyişte son buldu. İşte o detay ve Basel-Trabzonspor maçından kareler...
12 Aralık 2019 Perşembe 22:31
Basel - Trabzonspor maçından kareler

Trabzonspor'da geçen sezon 23 Aralık 2018 tarihinde, ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta sakatlanan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıl aradan sonra formasına kavuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Basel - Trabzonspor maçından kareler

Aşil tendonundan ameliyat geçiren Nijeryalı oyuncu, sakatlığının ardından ilk kez bu sezon görev alarak 354 gün sonra forma giydi.

Basel - Trabzonspor maçından kareler

EKUBAN 11'E DÖNDÜ

Sakatlığı atlattıktan sonra ligin 13. haftasındaki Galatasaray ve 14. haftadaki Antalyaspor maçının son bölümlerinde görev yapan Ekuban, bu kez 11'de sahaya çıktı.

Basel - Trabzonspor maçından kareler

Teknik direktör Ünal Karaman, Ganalı futbolcuyu Sörloth, Nwakaeme ve Sturridge gibi forvet oyuncuların yokluğunda sahaya gol ümidi olarak sürdü.

Basel - Trabzonspor maçından kareler

Trabzonspor'da kaptanların yokluğunda pazu bandını Abdulkadir Parmak, taktı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN