Alexander Sörloth Süper Lig'e damga vurdu! Şok detay ortaya çıktı...

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Alexander Sörloth fileleri havalandırırken, golcü futbolcunun istatistikleri de ön plana çıktı. Maçta perdeyi açan gol Alexander Sörloth'tan geldi. 50. dakikada sahneye çıkan Sörloth, Sosa'nın ortasında topu ağlara gönderdi. Böylelikle Süper Lig'deki gol sayısını 8'e yükselten Norveçli futbolcu, Beşiktaş ve Başakşehir'den sonra Galatasaray'ı da boş geçmedi. 23 yaşındaki golcü, şampiyonluk yarışını etkileyen rakiplerinden yalnızca Fenerbahçe'ye gol atamadı. Sörloth ile ilgili şok detay da ortaya çıktı. İşte o detay...

2 Aralık 2019 Pazartesi 07:33 Güncelleme: 02.12.2019 07:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





