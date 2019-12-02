Alexander Sörloth Süper Lig'e damga vurdu! Şok detay ortaya çıktı... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Alexander Sörloth Süper Lig'e damga vurdu! Şok detay ortaya çıktı...

Alexander Sörloth Süper Lig'e damga vurdu! Şok detay ortaya çıktı...

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmanın 50. dakikasında Alexander Sörloth fileleri havalandırırken, golcü futbolcunun istatistikleri de ön plana çıktı. Maçta perdeyi açan gol Alexander Sörloth'tan geldi. 50. dakikada sahneye çıkan Sörloth, Sosa'nın ortasında topu ağlara gönderdi. Böylelikle Süper Lig'deki gol sayısını 8'e yükselten Norveçli futbolcu, Beşiktaş ve Başakşehir'den sonra Galatasaray'ı da boş geçmedi. 23 yaşındaki golcü, şampiyonluk yarışını etkileyen rakiplerinden yalnızca Fenerbahçe'ye gol atamadı. Sörloth ile ilgili şok detay da ortaya çıktı. İşte o detay...
2 Aralık 2019 Pazartesi 07:33 Güncelleme: 02.12.2019 07:33
Alexander Sörloth Süper Lig'e damga vurdu! Şok detay ortaya çıktı...

Trabzonspor'un Crystal Palace'tan kiraladığı Alexander Sörloth'un yükselişi devam ediyor.

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Alexander Sörloth Süper Lig'e damga vurdu! Şok detay ortaya çıktı...

Galatasaray ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Norveçli golcü yine boş geçmedi.

Alexander Sörloth Süper Lig'e damga vurdu! Şok detay ortaya çıktı...

Mücadelenin 50. dakikasında takımını öne geçiren golü Sörloth kaydetti.

Alexander Sörloth Süper Lig'e damga vurdu! Şok detay ortaya çıktı...

Alexander Sörloth böylece ligde bu sezon 8. golünü attı.

Alexander Sörloth Süper Lig'e damga vurdu! Şok detay ortaya çıktı...

3 asisti bulunan Sörloth kariyerinin en golcü 2. sezonunu yaşıyor.

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