Abdülkadir resmen açıklandı! 30 milyon euro... - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Abdülkadir resmen açıklandı! 30 milyon euro...

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider Başakşehir'in ardından ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldız adayı Abdülkadir Ömür için Avrupa'dan dev talipler gelirken flaş bir gelişme yaşandı.

27 Aralık 2018 Perşembe, 10:34:38 Güncelleme: 10:38:11
Abdülkadir resmen açıklandı! 30 milyon euro...

Trabzonspor'da bu sezon sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Abdülkadir Ömür için transfer teklifleri gelmeye başladı. İşte transfere dair detaylar ve resmi açıklama...

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Abdülkadir resmen açıklandı! 30 milyon euro...

Bordo mavili kulüp, genç oyuncu için bonservis bedelini resmen belirledi. Trabzonspor yönetimi, genç yıldızını hakettiği bir değerle gönderme planı içerisinde.

Abdülkadir resmen açıklandı! 30 milyon euro...

3 DÜNYA DEVİ TALİP...
Menajerler aracılığıyla bordo mavili kulüple temasa geçen Manchester City, Liverpool ve Roma futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili bilgi istedi.

Abdülkadir resmen açıklandı! 30 milyon euro...

İSTENEN RAKAM: 30 MİLYON EURO
Bordo mavili kulüp yönetiminin, Abdülkadir Ömür için kapıyı 30 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.

Abdülkadir resmen açıklandı! 30 milyon euro...

17 MAÇTA 2 GOL 4 ASİST
Trabzonspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Abdülkadir resmen açıklandı! 30 milyon euro...
Abdülkadir resmen açıklandı! 30 milyon euro...
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