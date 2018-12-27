Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider Başakşehir'in ardından ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldız adayı Abdülkadir Ömür için Avrupa'dan dev talipler gelirken flaş bir gelişme yaşandı.
27 Aralık 2018 Perşembe, 10:34:38
Güncelleme: 10:38:11
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Trabzonspor'da bu sezon sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Abdülkadir Ömür için transfer teklifleri gelmeye başladı. İşte transfere dair detaylar ve resmi açıklama...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bordo mavili kulüp, genç oyuncu için bonservis bedelini resmen belirledi. Trabzonspor yönetimi, genç yıldızını hakettiği bir değerle gönderme planı içerisinde.
3 DÜNYA DEVİ TALİP... Menajerler aracılığıyla bordo mavili kulüple temasa geçen Manchester City, Liverpool ve Roma futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili bilgi istedi.
İSTENEN RAKAM: 30 MİLYON EURO Bordo mavili kulüp yönetiminin, Abdülkadir Ömür için kapıyı 30 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.
17 MAÇTA 2 GOL 4 ASİST Trabzonspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.