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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Corona virüsü salgını sonrası ilginç detay! Artık depremler...

Corona virüsü salgını neredeyse tüm dünyayı etkisi altına aldı. İnsanların bir kısmı salgına yakalanmamak adına daha az sokağa çıkarken, bir kısmı da dışarı adım bile atmıyor. Durum böyle olunca kabalık caddeler bomboş, trafik ise seyrek akıcı ilerliyor Yaşanan bu durum sonrası Belçika Kraliyet Gözlemevi'nde görevli jeolog ve sismolog Thomas Lecocq tarafından depremlerle ilgili ilginç bir durum tespit ediliyor. İşte detaylar...
4 Nisan 2020 Cumartesi 10:32 Güncelleme: 04.04.2020 10:41
Corona virüsü salgını sonrası ilginç detay! Artık depremler...

İnsanların corona virüsü ile mücadele esnasında aldığı sıkı önlemler dünyanın sakin ve sessiz bir yer olmasını sağladı. Bu durum bilim insanlarının da dikkatini çekti.

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Corona virüsü salgını sonrası ilginç detay! Artık depremler...

Artık sismologlar, dünya genelinde daha az sismik gürültü gözlemliyor. Yani sismik gürültü; arabalar, trenler, otobüsler ve insan hareketlerinden kaynaklanan titreşimler. Hal böyle olunca bu gürültünün ortadan kalkmasıyla yerkabuğu daha az sallanıyor.

Corona virüsü salgını sonrası ilginç detay! Artık depremler...

CNN'de yer alan habere göre; Bu detay ilk kez Belçika Kraliyet Gözlemevi'nde görevli jeolog ve sismolog Thomas Lecocq tarafından keşfedildi.

Corona virüsü salgını sonrası ilginç detay! Artık depremler...

Lecocq'a göre Belçika'da okulların, iş yerlerinin kapatılması ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmaya başlandığı Mart ortasından bu yana başkent Brüksel'de sismik gürültü oranı yüzde 30 ile 50 arasında azaldı.

Corona virüsü salgını sonrası ilginç detay! Artık depremler...

Ayrıyeten Lecocq, bu oranın yalnızca herkesin evde kaldığı Noel'de görüldüğünü de belirtti.

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