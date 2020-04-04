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Corona virüsü salgını sonrası ilginç detay! Artık depremler...

Corona virüsü salgını neredeyse tüm dünyayı etkisi altına aldı. İnsanların bir kısmı salgına yakalanmamak adına daha az sokağa çıkarken, bir kısmı da dışarı adım bile atmıyor. Durum böyle olunca kabalık caddeler bomboş, trafik ise seyrek akıcı ilerliyor Yaşanan bu durum sonrası Belçika Kraliyet Gözlemevi'nde görevli jeolog ve sismolog Thomas Lecocq tarafından depremlerle ilgili ilginç bir durum tespit ediliyor. İşte detaylar...

4 Nisan 2020 Cumartesi 10:32 Güncelleme: 04.04.2020 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





