İşte UEFA ülke puanları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak, bir takımını da elemelerle gönderebilecek. Son beş sezonda toplanan puanlara göre yapılan sıralamada Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak iki takımını gönderebilmesi için UEFA ülkeler sıralamasında ilk altıya girmesi gerekiyor.