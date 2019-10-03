İşte UEFA ülke puanları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?
Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak, bir takımını da elemelerle gönderebilecek. Son beş sezonda toplanan puanlara göre yapılan sıralamada Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak iki takımını gönderebilmesi için UEFA ülkeler sıralamasında ilk altıya girmesi gerekiyor.
Eğer bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım, ülkesindeki lig sıralamasıyla yine gruplara katılma hakkını elde ederse (Son şampiyon Liverpool gibi), o zaman UEFA ülke sıralamasında 11. sıradaki ülkenin lig şampiyonu, direkt gruplara (Salzburg gibi) kalabiliyor.
İşte güncel UEFA puanları listesi: