İşte UEFA ülke puanları listesi! Türkiye kaçıncı sırada? - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İşte UEFA ülke puanları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

İşte UEFA ülke puanları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında ilk 10 sırada yer aldığı sürece Şampiyonlar Ligi'ne bir takımını direkt olarak, bir takımını da elemelerle gönderebilecek. Son beş sezonda toplanan puanlara göre yapılan sıralamada Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak iki takımını gönderebilmesi için UEFA ülkeler sıralamasında ilk altıya girmesi gerekiyor.

3 Ekim 2019 Perşembe 11:50 Güncelleme: 03.10.2019 14:49
İşte UEFA ülke puanları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkemiz bu sezon UEFA ülke puanları listesinde ilk 10'da yer alamazsa bu sezon şampiyon olan takımımız Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak gidecek.

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İşte UEFA ülke puanları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

Eğer bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım, ülkesindeki lig sıralamasıyla yine gruplara katılma hakkını elde ederse (Son şampiyon Liverpool gibi), o zaman UEFA ülke sıralamasında 11. sıradaki ülkenin lig şampiyonu, direkt gruplara (Salzburg gibi) kalabiliyor.

İşte güncel UEFA puanları listesi:

İşte UEFA ülke puanları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

1- İspanya (87.712)

İşte UEFA ülke puanları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

2- İngiltere (76.033)

İşte UEFA ülke puanları listesi! Türkiye kaçıncı sırada?

3- Almanya (60.070)

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