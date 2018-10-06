Üç büyüklerin şok kadro dışı kararları! - Galeri - Fotomaç
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Üç büyüklerin şok 'kadro dışı' kararları!

    Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif ve Nabil Dirar süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Bu olaydan yola çıkarak 3 büyüklerde son dönemde kadro dışı kalan oyuncuları derledik.

    6 Ekim 2018 Cumartesi, 01:59:02 Güncelleme: 02:03:00
    Üç büyüklerin şok 'kadro dışı' kararları!
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    Üç büyüklerin şok kadro dışı kararları!


    MELO & RIERA | Antrenmandaki tartışmalarını soyunma odasında yumruklu kavgaya dönüştüren iki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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    Üç büyüklerin şok 'kadro dışı' kararları!
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    Üç büyüklerin şok kadro dışı kararları!


    SERVET ÇETİN | Antrenmanda yedek yeleği giymesinin ardından Frank Rijkaard ile tartışan Servet Çetin, kadro dışı bırakılmıştı.

    Üç büyüklerin şok 'kadro dışı' kararları!
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    Üç büyüklerin şok kadro dışı kararları!


    BILICA | Fenerbahçe'de bir dönem stoperin değişmez ismi olan Bilica, Galatasaray derbisindeki performansının ardından kadro dışı kalmıştı.

    Üç büyüklerin şok 'kadro dışı' kararları!
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    Üç büyüklerin şok kadro dışı kararları!


    CANER ERKİN | Galatasaray'da Arda Turan ile, Beşiktaş'ta Talisca ile kavga eden Caner Erkin, Fenerbahçe'de de teknik direktör Vitor Pereira ile yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı kalmıştı.

    Üç büyüklerin şok 'kadro dışı' kararları!
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    Üç büyüklerin şok kadro dışı kararları!


    MANUEL FERNANDES | Beşiktaş'ın sezon başı idmanlarına alkollü katıldığı iddia edilen Fernandes, özel hayatına dikkat etmediği gerekçesiyle Carlos Carvalhal tarafından kadro dışı bırakıldı.

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