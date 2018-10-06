Üç büyüklerin şok kadro dışı kararları! - Galeri - Fotomaç
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Üç büyüklerin şok 'kadro dışı' kararları!
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif ve Nabil Dirar süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Bu olaydan yola çıkarak 3 büyüklerde son dönemde kadro dışı kalan oyuncuları derledik.
6 Ekim 2018 Cumartesi, 01:59:02
Güncelleme: 02:03:00
Üç büyüklerin şok 'kadro dışı' kararları!
MELO & RIERA | Antrenmandaki tartışmalarını soyunma odasında yumruklu kavgaya dönüştüren iki futbolcu, teknik direktör Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
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Üç büyüklerin şok 'kadro dışı' kararları!
SERVET ÇETİN | Antrenmanda yedek yeleği giymesinin ardından Frank Rijkaard ile tartışan Servet Çetin, kadro dışı bırakılmıştı.
Üç büyüklerin şok 'kadro dışı' kararları!
BILICA | Fenerbahçe'de bir dönem stoperin değişmez ismi olan Bilica, Galatasaray derbisindeki performansının ardından kadro dışı kalmıştı.
Üç büyüklerin şok 'kadro dışı' kararları!
CANER ERKİN | Galatasaray'da Arda Turan ile, Beşiktaş'ta Talisca ile kavga eden Caner Erkin, Fenerbahçe'de de teknik direktör Vitor Pereira ile yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı kalmıştı.
Üç büyüklerin şok 'kadro dışı' kararları!
MANUEL FERNANDES | Beşiktaş'ın sezon başı idmanlarına alkollü katıldığı iddia edilen Fernandes, özel hayatına dikkat etmediği gerekçesiyle Carlos Carvalhal tarafından kadro dışı bırakıldı.