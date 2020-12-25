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Transfer borsası alev alev! İşte 3 büyüklerin gündemindeki yıldızlar
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesine kısa süre kala gözler ara transfer dönemine çevrildi. Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, kadrolarını güçlendirmek için şimdiden birçok isimle temasa geçti. İşte 3 büyüklerin transfer gündemindeki futbolcular ve detaylar... | Son dakika transfer haberleri
25 Aralık 2020 Cuma 15:23, Güncelleme 25.12.2020 15:27
Transfer borsası alev alev! İşte 3 büyüklerin gündemindeki yıldızlar