Galeri Süper Lig Transfer borsası alev alev! İşte 3 büyüklerin gündemindeki yıldızlar

Transfer borsası alev alev! İşte 3 büyüklerin gündemindeki yıldızlar

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesine kısa süre kala gözler ara transfer dönemine çevrildi. Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, kadrolarını güçlendirmek için şimdiden birçok isimle temasa geçti. İşte 3 büyüklerin transfer gündemindeki futbolcular ve detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Transfer borsası alev alev! İşte 3 büyüklerin gündemindeki yıldızlar

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