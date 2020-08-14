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Tarihi teklif! Süper Lig TRT'de ücretsiz mi yayınlanacak?
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yeni sezon için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi süreci sonrası değişen bazı durumlar sonrası yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği arasında pazarlıklar sürerken, Tahir Kum yapılan görüşmenin detaylarını köşesine taşıdı. İşte dikkat çeken o yazı...
14 Ağustos 2020 Cuma 15:03
Güncelleme: 14.08.2020 15:06
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Tüm futbolseverleri yakından ilgilendiren pazarlıklarda neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanıyor...
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TFF-Digitürk-Kulüpler Birliği üçlüsü önceki gün tekrar bir araya geldi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kurmayları ile yayıncı kuruluş yetkililerinin katılımıyla başlayan toplantıya, daha sonra Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ile başkan yardımcıları Mecnun Otyakmaz ve Hasan Çavuşoğlu da katıldı.
ŞARTLARIMIZI KABUL EDİN SÖZLEŞMEYİ 3 YIL UZATALIM Digitürk'ün toplantıda ortaya koyduğu 4 talepler ve projele kısaca şöyle: 1- Bundan sonra bütün ödemelerimizi ABD Doları yerine TL üzerinden yapmak istiyoruz.
TEKLİFTEN VAZGEÇTİK 2- Süper Lig'in 21 takıma çıkarılması, bize fayda değil zarar verir. Her hafta yayınlanacak maç sayısının 9'dan 10'a çıkması ve ligin uzaması ekstra maliyet getireceği için, daha önce sunduğumuz yıllık 1.7 milyar TL'lik tekliften vazgeçtik.