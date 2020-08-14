Tarihi teklif! Süper Lig TRT'de ücretsiz mi yayınlanacak?

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yeni sezon için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi süreci sonrası değişen bazı durumlar sonrası yayıncı kuruluş ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği arasında pazarlıklar sürerken, Tahir Kum yapılan görüşmenin detaylarını köşesine taşıdı. İşte dikkat çeken o yazı...