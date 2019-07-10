Sürpriz karar... Yeni 10 numara Salih Uçan! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Sürpriz karar... Yeni 10 numara Salih Uçan! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Sürpriz karar... Yeni 10 numara Salih Uçan! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Transferde son dakika... Kulüpsüz olan Salih Uçan için flaş transfer hamlesi... Süper Lig ekipleri transfer için gaza basarken borçlarını da göz önüne alarak bedelsiz oyunculara ağırlık veriyor. Bu kapsamda son olarak Empoli'de kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe ile sözleşmesi bitince yollarını ayıran Salih Uçan yeni takımını buldu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:56 Güncelleme: 10.07.2019 17:36
Sürpriz karar... Yeni 10 numara Salih Uçan! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Empoli forması giyen Salih Uçan ile her konuda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

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Sürpriz karar... Yeni 10 numara Salih Uçan! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenilen 25 yaşındaki futbolcunun teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek yönetimle masaya oturacağı belirtildi.

Sürpriz karar... Yeni 10 numara Salih Uçan! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Teknik direktör Erol Bulut ile sözleşme imzalayan ve kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hızlandıran Aytemiz Alanyaspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sürpriz karar... Yeni 10 numara Salih Uçan! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Alanyaspor, İtalya Serie A takımlarından Empoli ile sözleşmesi sona eren genç futbolcu Salih Uçan'a teklif götürdü.

Sürpriz karar... Yeni 10 numara Salih Uçan! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri

Bu sezonun devre arasında kaybolup giden Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı 6 aylığına kiralayarak yeniden parlatan ve A Milli Takım'a davet edilmesini sağlayan turuncu yeşillilerin, Salih Uçan'ı da yeniden Türk futboluna kazandırmak istedikleri belirtildi.

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