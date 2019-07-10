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Sürpriz karar... Yeni 10 numara Salih Uçan! Galatasaray... Son dakika transfer haberleri
Transferde son dakika... Kulüpsüz olan Salih Uçan için flaş transfer hamlesi... Süper Lig ekipleri transfer için gaza basarken borçlarını da göz önüne alarak bedelsiz oyunculara ağırlık veriyor. Bu kapsamda son olarak Empoli'de kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe ile sözleşmesi bitince yollarını ayıran Salih Uçan yeni takımını buldu.
10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:56
Güncelleme: 10.07.2019 17:36
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Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Empoli forması giyen Salih Uçan ile her konuda anlaşma sağladı. İşte detaylar...
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Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenilen 25 yaşındaki futbolcunun teklife sıcak baktığı ve önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek yönetimle masaya oturacağı belirtildi.
Teknik direktör Erol Bulut ile sözleşme imzalayan ve kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hızlandıran Aytemiz Alanyaspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
Alanyaspor, İtalya Serie A takımlarından Empoli ile sözleşmesi sona eren genç futbolcu Salih Uçan'a teklif götürdü.
Bu sezonun devre arasında kaybolup giden Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı 6 aylığına kiralayarak yeniden parlatan ve A Milli Takım'a davet edilmesini sağlayan turuncu yeşillilerin, Salih Uçan'ı da yeniden Türk futboluna kazandırmak istedikleri belirtildi.