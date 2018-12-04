Süper Ligin yeni yıldızı: Kasımpaşalı Mbaye Diagne

Süper Lig'in yeni yıldızı: Kasımpaşalı Mbaye Diagne
Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, 14 maçta attığı 16 golle Süper Lig'e damgasını vurdu. Dakar'da lastik ayakkabılarla başlayan kariyerine kısa sürede İtalya, Fransa, Belçika, Macaristan, Suudi Arabistan ve Çin'i katan Diagne, yeteneklerini şimdi de Türkiye'de sergiliyor.
4 Aralık 2018 Salı, 19:27:37
Güncelleme: 19:32:58
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Mbaye Diagne... Kasımpaşa forması ile ligde çıktığı 14 maçta 16 gol atan Diagne'nin oldukça ilginç bir hikayesi var. Ülkesi Senegal'da yaşadığı Dakar şehrindeki bir turnuvada lastik ayakkabılar ile oynarken, annesi futbolunu beğendi ve İtalya'daki dayısına söyledi.
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Dayısı Dakar'a gelip yeğenini izledikten sonra 'futbolcu olabileceğin' kanaat getirerek onu İtalya'ya götürdü.
İTALYA MACERASI BAŞLADI
İtalya'ya gittikten sonra önce 5. Lig takımı olan Brandizzo'nun altyapısına girdi. Ekonomik durumu oldukça iyi olan bu takım kendisini futbolcu yetiştirmeye adamıştı. Genç futbolcularını büyük kulüplerin altyapılarına gönderiyordu.
5. LİG'DEN JUVENTUS'A
Diagne de Brandizzo'da attığı 40 golün ardından 3. Lig takımlarından Bra'ya transfer oldu. Sonunda 2013 yılında Juventus ondaki yeteneği gördü ve kadrosuna katmayı kabul etti. Çünkü o sezon Bra ile 3. Lig'de 23 gol atmayı başarmıştı.
JUVENTUS İSTEMESE DE SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ
Juventus tarafından gelişmesi için Ajaccio ve Lierse'e kiralandı. Ancak Suudi Arabistan'dan gelen yüksek maaş başını döndürdü ve Juventus'un tüm itirazlarına rağmen Shabab'a gitti.