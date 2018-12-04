Süper Ligin yeni yıldızı: Kasımpaşalı Mbaye Diagne

5. LİG'DEN JUVENTUS'A

Diagne de Brandizzo'da attığı 40 golün ardından 3. Lig takımlarından Bra'ya transfer oldu. Sonunda 2013 yılında Juventus ondaki yeteneği gördü ve kadrosuna katmayı kabul etti. Çünkü o sezon Bra ile 3. Lig'de 23 gol atmayı başarmıştı.