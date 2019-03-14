Süper Lig'de VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu?

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluk ipini göğüslediği; Akhisarspor, Bursaspor ve Erzurumspor'un ise küme düştüğü bir sezon geride kaldı. 34 haftanın sonunda ise taraftarların aklında sadece bir soru vardı: Var olmasaydı puan durumu nasıl olurdu? İşte yanıtı...

14 Mart 2019 Perşembe 21:38 Güncelleme: 27.05.2019 15:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





