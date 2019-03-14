Süper Lig'de VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu? - Fotomaç
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Süper Lig'de VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu?

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluk ipini göğüslediği; Akhisarspor, Bursaspor ve Erzurumspor'un ise küme düştüğü bir sezon geride kaldı. 34 haftanın sonunda ise taraftarların aklında sadece bir soru vardı: Var olmasaydı puan durumu nasıl olurdu? İşte yanıtı...
14 Mart 2019 Perşembe 21:38 Güncelleme: 27.05.2019 15:57
Süper Lig'de VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu?

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından küme düşen Erzurumspor ve Bursaspor cephesi, VAR kararlarına tepki gösterdi.

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Süper Lig'de VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu?

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil "Bu sene düşenler birazcık Türk futbolunun VAR karambolüne gitti" derken, Erzurumspor ve Bursaspor, Süper Lig'de küme düşmenin bu sezon olmaması ve ligin 20 takıma çıkması için başvuruda bulundu.

Süper Lig'de VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu?

Peki Süper Lig'de "VAR" olmasaydı, 34 haftanın sonun puan durumu nasıl oluşurdu?

Süper Lig'de VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu?

İŞTE PUAN DURUMU:

Süper Lig'de VAR olmasaydı puan durumu nasıl olurdu?

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