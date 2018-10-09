Süper Ligde ilk 8 haftanın en iyileri!

Süper Lig'de ilk 8 haftanın en iyileri!

Spor Toto Süper Lig'in milli maçlar nedeniyle araya girmesini fırsat bilerek Fotomac.com.tr olarak ilk 8 haftanın en iyi on birini sizin için seçtik.

9 Ekim 2018 Salı, 11:35:14 Güncelleme: 11:53:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





