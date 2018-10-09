Süper Ligde ilk 8 haftanın en iyileri!

Spor Toto Süper Lig'in milli maçlar nedeniyle araya girmesini fırsat bilerek Fotomac.com.tr olarak ilk 8 haftanın en iyi on birini sizin için seçtik.
9 Ekim 2018 Salı, 11:35:14
Güncelleme: 11:53:02
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de ilk 8 haftanın en iyileri!
1
12
KALECİ | Johannes Hopf - 7.3/10 | Tecrübeli kaleci, lige yeni yükselen Ankaragücü'nün 8 maçta aldığı 10 puan ile yaptığı güzel başlangıcın en önemli aktörlerinden.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'de ilk 8 haftanın en iyileri!
2
12
SAĞ BEK | Gökhan Gönül - 7.3/10 | Tecrübeli sağ bek, gösterdiği performans ile Beşiktaş'ın sahadaki en önemli isimlerinden bir tanesi konumunda. Ligde görev aldığı 640 dakika boyunca her şeyini sahaya yansıtan Gökhan Gönül, ilk 8 haftanın en iyi sağ bek performansını gösterdi.
Süper Lig'de ilk 8 haftanın en iyileri!
3
12
STOPER | Serdar Aziz - 7.9/10 | Galatasaray'ın yıldız stoperi, ligde görev aldığı 5 maçta attığı 2 gol ve maç başı 5.6 hava topu kazanma ortalaması ile Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar en yüksek verimlilik puanı toplayan oyuncu konumunda.
Süper Lig'de ilk 8 haftanın en iyileri!
4
12
STOPER | Pepe - 7.5/10 | Yıldız stoper, savunma vazifelerini başarıyla yerine getirmesinin yanında görev aldığı 8 haftada attığı 3 gol ile takımının hücum performansına da oldukça katkı veriyor.
Süper Lig'de ilk 8 haftanın en iyileri!
5
12
SOL BEK | Tiago Pinto - 7.3/10 | Portekizli sol bek, ligde görev aldığı 7 haftada ortaya koyduğu başarılı performans ile şu ana kadar Süper Lig'in en iyi sol bek oyuncusu konumunda.