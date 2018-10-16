Süper Ligde bir devrin sonu! Sezon sonu ayrılık... - Galeri - Fotomaç
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    16 Ekim 2018, Salı
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    Süper Lig'de bir devrin sonu! Sezon sonu ayrılık...

    Spor Toto Süper Lig'de 2019 yılında sözleşmesi sona erecek isimlerin listesi belli oldu.
    16 Ekim 2018 Salı, 08:42:42 Güncelleme: 08:42:51
    Süper Ligde bir devrin sonu! Sezon sonu ayrılık...

    İşte Süper Lig takımlarında forma giyen futbolcular arasında sözleşmesi sona erecek isimler:

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Süper Ligde bir devrin sonu! Sezon sonu ayrılık...

    Ryan Babel - Beşiktaş

    Süper Ligde bir devrin sonu! Sezon sonu ayrılık...

    Martin Skrtel - Fenerbahçe

    Süper Ligde bir devrin sonu! Sezon sonu ayrılık...

    Gökhan Töre - Beşiktaş

    Süper Ligde bir devrin sonu! Sezon sonu ayrılık...

    Roman Neustadter - Fenerbahçe

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