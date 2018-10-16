Süper Ligde bir devrin sonu! Sezon sonu ayrılık... - Galeri - Fotomaç
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Süper Lig'de bir devrin sonu! Sezon sonu ayrılık...
Spor Toto Süper Lig'de 2019 yılında sözleşmesi sona erecek isimlerin listesi belli oldu.
16 Ekim 2018 Salı, 08:42:42
Güncelleme: 08:42:51
İşte Süper Lig takımlarında forma giyen futbolcular arasında sözleşmesi sona erecek isimler:
GALERİ DEVAM EDİYOR
Martin Skrtel - Fenerbahçe
Roman Neustadter - Fenerbahçe