YOKSA O SENE BU SENE Mİ?

Trabzonspor geçen hafta Fenerbahçe'yi futbol resitali sunarak mağlup etmişti. Karadeniz Fırtınası bu haftayı da deplasmanda Kayserispor'u yenerek geçirdi. Lider Başakşehir ile puan farkı 8 ama şu an en keyifli futbolu oynayan takım Trabzonspor. 4 haftalık 'duraklama dönemini' yaşamasalar şu anda zirveye ortak olabilirlerdi. Yusuf Yazıcı, Kayserispor maçında yine Mesut Özil gibi oynadı.