Başakşehir kopup gidebileceği haftada evinde Sivas'a yenildi. Hakan Keleş'in 'Mourinhovari' savunma taktiği çok işe yaradı. Derbide futbol olarak dağ fare doğurdu. Sahada futbol adına bir şey yoktu. Kartal, Ljajic'in penaltı golüyle zirveye bir adım yaklaştı. Aslan bir bir eriyor. Trabzonspor, Fenerbahçe zaferini, Kayserispor deplasmanında aldığı 3 puanla perçinledi. Kanarya mı? 14 haftada, 14 gol ve 14 puan!
4 Aralık 2018 Salı 20:47
Güncelleme: 05.12.2018 11:36
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Tamer Tuna'dan takımı devralan Hakan Keleş büyük işler yapmaya devam ediyor. Sivasspor, Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup ederken Keleş'in öğrencileri adeta savunma sanatından dersler verdi. Mourinho'nun Inter ve Chelsea dönemlerinden kalma bu 'otobüsü kalenin önüne park etme' taktiğini kusursuz şekilde uyguladılar.
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Başakşehir ters toplarla oyunun yönünü değiştirse de doğru kaymalar ile savunmada hiç eksik kalmadılar. Stoper David Braz da kariyer maçlarından birini oynayınca deplasmanda Başakşehir'i yenmeyi başardılar. Beşiktaş'ı da İstanbul'da yenmişlerdi. Keleş "Yeni Mourinho" oldu.
TARTIŞMA 'VAR' FUTBOL YOK
Beşiktaş derbi maçta Galatasaray'ı mağlup ederek Başakşehir'in yenildiği, Kasımpaşa ile Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftanın en karlı ekibi oldu. Ljajic'in penaltısıyla Kartal 3 puana uzanırken hakem Cüneyt Çakır 3 kere VAR'ın başına gitti. Beşiktaş, Norveç'ten gelip dinlenemedi. Galatasaray'da da eksik ve cezalar nedeniyle takımın yarısı yoktu.
Böyle olunca tatsız tuzsuz bir maç oldu. Beşiktaş, Sarpsborg maçını 2-0'dan 3-2'ye çevirmişti. Üstüne derbi zaferiyle iyice keyiflendi. Galatasaray kulübede Fatih Terim'i arıyor. İmparator'un bir bakışıyla hizaya gelen oyuncular sahada ne yapacaklarını bilmeden dolaşıyorlar.
YOKSA O SENE BU SENE Mİ?
Trabzonspor geçen hafta Fenerbahçe'yi futbol resitali sunarak mağlup etmişti. Karadeniz Fırtınası bu haftayı da deplasmanda Kayserispor'u yenerek geçirdi. Lider Başakşehir ile puan farkı 8 ama şu an en keyifli futbolu oynayan takım Trabzonspor. 4 haftalık 'duraklama dönemini' yaşamasalar şu anda zirveye ortak olabilirlerdi. Yusuf Yazıcı, Kayserispor maçında yine Mesut Özil gibi oynadı.