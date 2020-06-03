Süper Lig ekibinden Karius sürprizi! Teklif yapıldı

Beşiktaş'la kiralık sözleşmesini fesheden Alman file bekçisi Loris Karius'un geleceği merak ediliyor. Bonservisi Liverpool'da bulunan ve İngiliz ekibine dönmeyeceği ifade edilen 26 yaşındaki file bekçisinin adı Hertha Berlin'le anılsa da kulüpten yalanlama gelmişti. Süper Lig ekibinin sürpriz bir hamle yaparak Karius'la iletişime geçtiği öğrenildi.