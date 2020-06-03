Süper Lig ekibinden Karius sürprizi! Teklif yapıldı
Beşiktaş'la kiralık sözleşmesini fesheden Alman file bekçisi Loris Karius'un geleceği merak ediliyor. Bonservisi Liverpool'da bulunan ve İngiliz ekibine dönmeyeceği ifade edilen 26 yaşındaki file bekçisinin adı Hertha Berlin'le anılsa da kulüpten yalanlama gelmişti. Süper Lig ekibinin sürpriz bir hamle yaparak Karius'la iletişime geçtiği öğrenildi.
3 Haziran 2020 Çarşamba 09:56
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İç transferde sözleşmesi sona erecek Portekizli tecrübeli kaleci Beto Pimparel ile anlaşma sağlayamayan Göztepe yönetimi B planını devreye soktu.
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Gelecek sezonu 'Feda yılı' olarak belirleyen yönetim, oyunculara yıllık ücretlerinde indirim talep etmiş ancak üç sezondur forma giyen kaleci Beto'dan olumsuz yanıt almıştı.
Sarı-kırmızılılar, "Fedakarlık yapmam" yanıtını aldığı Beto ile görüşmeleri sezon sonuna ertelerken, gündeminde sürpriz bir ismi aldı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre yönetim, Beşiktaş kulübünden alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki file bekçisi Loris Karius'a ilk teklifini iletti.
Beşiktaş'ta iki yıldır kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun, kulübü Liverpool'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.