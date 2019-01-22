Spor Toto Süper Ligde 18. haftanın 11i - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın 11'i

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta geride kaldı. Şampiyonluk yarışındaki kritik maçta Başakşehir, Trabzonspor'u devirip farkı açtı. İşte Spor Toto Süper Lig'de haftanın 11'i...
22 Ocak 2019 Salı, 23:32:59 Güncelleme: 07:51:17
Spor Toto Süper Ligde 18. haftanın 11i

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta geride kaldı. Şampiyonluk yarışındaki kritik maçta Başakşehir, Trabzonspor'u devirip farkı açtı. İşte Spor Toto Süper Lig'de haftanın 11'i...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor Toto Süper Ligde 18. haftanın 11i

GÖKHAN AKKAN (ÇAYKUR RİZESPOR)
Karadeniz ekibi 2. yarıya Kasımpaşa galibiyetiyle başlarken kaleci Gökhan formundaydı. Akın akın gelen Paşa atakları karşısında müthiş kurtarışlar yaptı.

Spor Toto Süper Ligde 18. haftanın 11i

MARİANO (GALATASARAY)
Maça konsantre olduğunda onu izlemek büyük keyif. A.Gücü maçında muhteşem futboluyla farklı galibiyete damga vurdu.


Spor Toto Süper Ligde 18. haftanın 11i

ZUTA (KONYASPOR)
Anadolu ekibinin yeni transferi ilk lig maçında farkını gösterdi. 3 puana önemli katkı verdi.


Spor Toto Süper Ligde 18. haftanın 11i

CLICHY (MEDİPOL BAŞAKŞEHİR)
Lider, deplasmanda Trabzonspor'u yenerken tecrübeli sol bek fileleri havalandırdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN