Spor Toto Süper Ligde 18. haftanın 11i - Fotomaç
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Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın 11'i
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta geride kaldı. Şampiyonluk yarışındaki kritik maçta Başakşehir, Trabzonspor'u devirip farkı açtı. İşte Spor Toto Süper Lig'de haftanın 11'i...
22 Ocak 2019 Salı, 23:32:59
Güncelleme: 07:51:17
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta geride kaldı. Şampiyonluk yarışındaki kritik maçta Başakşehir, Trabzonspor'u devirip farkı açtı. İşte Spor Toto Süper Lig'de haftanın 11'i...
GALERİ DEVAM EDİYOR
GÖKHAN AKKAN (ÇAYKUR RİZESPOR)
Karadeniz ekibi 2. yarıya Kasımpaşa galibiyetiyle başlarken kaleci Gökhan formundaydı. Akın akın gelen Paşa atakları karşısında müthiş kurtarışlar yaptı.
MARİANO (GALATASARAY)
Maça konsantre olduğunda onu izlemek büyük keyif. A.Gücü maçında muhteşem futboluyla farklı galibiyete damga vurdu.
ZUTA (KONYASPOR)
Anadolu ekibinin yeni transferi ilk lig maçında farkını gösterdi. 3 puana önemli katkı verdi.
CLICHY (MEDİPOL BAŞAKŞEHİR)
Lider, deplasmanda Trabzonspor'u yenerken tecrübeli sol bek fileleri havalandırdı.