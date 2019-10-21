Serkan Kırıntılı tarihe geçti! Kırmızı kart...

Süper Lig'de 8. hafta kapanış karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynanan mücadelede çok ilginç bir an yaşandı. Yeşil-beyalılarda larşılaşmanın henüz 20. saniyesinde kırmızı kart görerek oyun dışı kalan kaleci Serkan Kırıntılı tarihe geçti.
21 Ekim 2019 Pazartesi 21:46
Güncelleme: 21.10.2019 22:10
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Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı.
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Karşılaşmanın henüz 20. saniyesinde ise çok ilginç bir an yaşandı.
Yeşil-beyazlıların kalecisi Serkan Kırıntılı, havadan gelen topu ceza sahası dışında elleriyle tuttu.
Bu pozisyon sonrası Kırıntılı, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
34 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig tarihinde en erken kırmızı kart gören futbolcu olarak tarihe geçti.