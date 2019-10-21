Serkan Kırıntılı tarihe geçti! Kırmızı kart...

Süper Lig'de 8. hafta kapanış karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynanan mücadelede çok ilginç bir an yaşandı. Yeşil-beyalılarda larşılaşmanın henüz 20. saniyesinde kırmızı kart görerek oyun dışı kalan kaleci Serkan Kırıntılı tarihe geçti.

21 Ekim 2019 Pazartesi 21:46 Güncelleme: 21.10.2019 22:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





