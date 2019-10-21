Serkan Kırıntılı tarihe geçti! Kırmızı kart... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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Serkan Kırıntılı tarihe geçti! Kırmızı kart...

Süper Lig'de 8. hafta kapanış karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynanan mücadelede çok ilginç bir an yaşandı. Yeşil-beyalılarda larşılaşmanın henüz 20. saniyesinde kırmızı kart görerek oyun dışı kalan kaleci Serkan Kırıntılı tarihe geçti.
21 Ekim 2019 Pazartesi 21:46 Güncelleme: 21.10.2019 22:10
Serkan Kırıntılı tarihe geçti! Kırmızı kart...

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

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Serkan Kırıntılı tarihe geçti! Kırmızı kart...

Karşılaşmanın henüz 20. saniyesinde ise çok ilginç bir an yaşandı.

Serkan Kırıntılı tarihe geçti! Kırmızı kart...

Yeşil-beyazlıların kalecisi Serkan Kırıntılı, havadan gelen topu ceza sahası dışında elleriyle tuttu.

Serkan Kırıntılı tarihe geçti! Kırmızı kart...

Bu pozisyon sonrası Kırıntılı, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Serkan Kırıntılı tarihe geçti! Kırmızı kart...

34 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig tarihinde en erken kırmızı kart gören futbolcu olarak tarihe geçti.

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