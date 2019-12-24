Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori...

Süper Lig'in 16. haftası itibariyle sıralamada önemli değişiklikler meydana geldi. Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı mağlup ederek 4. sıraya ilerledi. Sivasspor, Gençlerbirliği deplasmanından son dakika golüyle beraberlikle dönse de, liderliğini korudu. İddia risk yönetimi, 16. hafta itibariyle şampiyonluk oranlarını güncelledi... İşte Süper Lig'in yeni favorisi!

24 Aralık 2019 Salı 15:30 Güncelleme: 24.12.2019 15:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





