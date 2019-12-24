Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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Şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori...

Süper Lig'in 16. haftası itibariyle sıralamada önemli değişiklikler meydana geldi. Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı mağlup ederek 4. sıraya ilerledi. Sivasspor, Gençlerbirliği deplasmanından son dakika golüyle beraberlikle dönse de, liderliğini korudu. İddia risk yönetimi, 16. hafta itibariyle şampiyonluk oranlarını güncelledi... İşte Süper Lig'in yeni favorisi!
24 Aralık 2019 Salı 15:30 Güncelleme: 24.12.2019 15:34
Şampiyonluk oranlanları güncellendi! İşte yeni favori...

İddaa şampiyonluk oranları güncellendi. Haftayı Beşiktaş galibiyeti ile kapatan Fenerbahçe ligde 4. sıraya yükselirken, bir sürpriz yaşandı...

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Şampiyonluk oranlanları güncellendi! İşte yeni favori...

İşte Süper Lig'in 16. haftası sonrasında oluşan yeni şampiyonluk oranları...

Şampiyonluk oranlanları güncellendi! İşte yeni favori...

ESKİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI;

SİVASSPOR - 15.00

Şampiyonluk oranlanları güncellendi! İşte yeni favori...

BAŞAKŞEHİR -13.00

Şampiyonluk oranlanları güncellendi! İşte yeni favori...

TRABZONSPOR - 9.00

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