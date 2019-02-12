MHK istifa!

Süper Lig'de hakem hatasından canı yanmayan takım yok. Futbolseverler, Yusuf Namoğlu ve hakemlerinden yaka silkti. VAR'da bile çifte standart var.
12 Şubat 2019 Salı 08:04
Güncelleme: 12.02.2019 08:05
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Kitlelerin en sevdiği oyun olan futbol, son dönemde ülkemizde 'sinir harbi' haline geldi. Bunun da en büyük sorumlusu Merkez Hakem Kurulu...
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Atamalardan, sahadaki kararlara rağmen adalet beklenen kurum ve hakemleri bu sezon da çok kötü bir performans sergiliyor. Geçmiş yıllarda "Görmedik" bahaneleri de vardı.
Ancak bu sezonun başından beri VAR sistemi uygulanıyor. Yani seni uyarıyorlar ve görmediğini oradan bakıp düzeltebiliyorsun. Yine de hataların ardı arkası kesilmiyor. Sezon başında Beşiktaş şikayetçiydi, ardından Galatasaray isyan etti.
Trabzonspor ve Erzurumspor en çok hakem hatasına maruz kalan takımlar. Fenerbahçe ve Başakşehir de isyan kervanına katıldı. Diğer ekipler de adaletsizlikten ve çifte standarttan şikayetçi. Hal böyle olunca kulüplerin renkleri farklı ancak tepkileri aynı: MHK İSTİFA.
Hakem ve VAR kararlarının toplumun sinir uçlarıyla bu kadar oynaması bazı 'operasyonel düdüklerin' Türkiye Futbol Federasyonu'nu devirme veya kısa yoldan ele geçirme çabası olarak da yorumlanıyor.
VAR'DA YENi DÖNEM Son zamanlarda çokça eleştirilen Video Asistan Hakemliği'nde (VAR) yeni dönem resmen başladı. Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası son çeyrek final maçlarından itibaren uygulanan VAR'ın Koordinatörlüğüne getirilen Süper Lig eski hakemi Barış Şimşek görevi devraldı.
Hafta sonunda hakemliği bıraktığı ve VAR Koordinatörlüğü ile Hakem İşleri Müdürlüğü'ne atandığı açıklanan 42 yaşındaki Şimşek, en deneyimli VAR hakemi unvanını da elinde bulunduruyordu. Şimşek bu sezon ligde ve kupada 35 kez VAR, 5 kez de AVAR olarak atanmıştı. Murat Ilgaz'dan görevi devralan Şimşek, bundan sonra tüm enerjisini ve mesaisini hakemlik için harcayacağını ifade etti.