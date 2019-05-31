Medipol Başakşehirli Arda Turan'a transfer şoku!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve geleceği merak konusu olan Arda Turan'la ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. İşte Barcelona'nın gözden çıkardığı Arda'yla ilgili son gelişmeler...

31 Mayıs 2019 Cuma 09:24 Güncelleme: 31.05.2019 09:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





