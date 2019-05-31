Medipol Başakşehirli Arda Turan'a transfer şoku!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve geleceği merak konusu olan Arda Turan'la ilgili transfer iddiası ortaya atıldı. İşte Barcelona'nın gözden çıkardığı Arda'yla ilgili son gelişmeler...
31 Mayıs 2019 Cuma 09:24
Güncelleme: 31.05.2019 09:26
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan ile ilgili transfer iddiaları ortaya atıldı.
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İtalyan basınında yer alan habere göre Arda'ya Inter talip oldu.
Conte'yle anlaşma sağlayan Çizme ekibinin daha sonra bu transfere sıcak bakmadığı iddia edildi.
Bu iddiaların üzerine transferin gerçekleşmeyeceği yazıldı.
Katalan ekibi Barcelona, büyük umutlarla transfer ettiği Arda Turan'dan istediği verimi alamamış ve Arda Turan, Medipol Başakşehir'e kiralanmıştı.