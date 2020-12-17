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Marius Sumudica'dan çarpıcı açıklama! "Fenerbahçe'nin başında ben olsam..."
Son dakika haberi: Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında 19 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Marius Sumudica, maç öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte tecrübeli teknik adamın o sözleri...
17 Aralık 2020 Perşembe 16:18
Marius Sumudica'dan çarpıcı açıklama! "Fenerbahçe'nin başında ben olsam..."