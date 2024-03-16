İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (37. hafta)
Trendyol Süper Lig'de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam etti. Günün maçlarında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor ise deplasmanda Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. MKE Ankaragücü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'la 0-0 berabere kalırken; Çaykur Rizespor da evinde Kasımpaşa ile aynı skoru aldı. Diğer maçlarda ise Mondihome Kayserispor sahasında Tümosan Konyaspor'la 2-2 berabere kalırken; Yılport Samsunspor ile Corendon Alanyaspor da sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Gaziantep FK ise sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla geçti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...