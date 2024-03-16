Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (37. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (37. hafta)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 37. hafta maçlarıyla devam etti. Günün maçlarında Beşiktaş sahasında Atakaş Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor ise deplasmanda Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. MKE Ankaragücü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'la 0-0 berabere kalırken; Çaykur Rizespor da evinde Kasımpaşa ile aynı skoru aldı. Diğer maçlarda ise Mondihome Kayserispor sahasında Tümosan Konyaspor'la 2-2 berabere kalırken; Yılport Samsunspor ile Corendon Alanyaspor da sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Gaziantep FK ise sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla geçti. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...