Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (24. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (24. hafta)

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta sona erdi. Ligde 24. haftada Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti. Bu mücadeleden ev sahibi ekip 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Kasımpaşa ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan mücadeleden ev sahibi Kasımpaşa 2-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Haftanın ve günün kritik maçında ise Beşiktaş ile Trabzonspor dev derbide karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte bu maçların ardından Süper Lig'de güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (24. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu

20- İSTANBULSPOR: 11

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu

19- KONYASPOR: 22

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu

18- GAZİANTEP FK: 24

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu

17- KARAGÜMRÜK: 24

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu

16- PENDİKSPOR: 26

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