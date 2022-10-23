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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 16. hafta)
Süper Lig'in 16. haftasında heyecan başladı. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, günün son maçında Hatayspor ile karşılaştı. Kanarya karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı ve yeniden maç fazlasıyla liderliğe oturdu. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 15.10.2022 19:58 , Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 22:01
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 16. hafta)