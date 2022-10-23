Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 16. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 16. hafta)

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan başladı. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, günün son maçında Hatayspor ile karşılaştı. Kanarya karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı ve yeniden maç fazlasıyla liderliğe oturdu. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 16. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 13. hafta

19 - İSTANBULSPOR: 8

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 13. hafta

18 - ÜMRANİYESPOR: 10

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 13. hafta

17 - FATİH KARAGÜMRÜK: 13

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 13. hafta

16 - SİVASSPOR: 14

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 13. hafta

15 - HATAYSPOR: 15

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