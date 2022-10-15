İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 10. hafta)
GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor Toto Süper Lig'de 10. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın açılış maçında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u 3-2'lik skorla devirdi. Bugün oynanan karşılaşmalarda Fatih Karagümrük sahasında Hatayspor'u 3-0'lık skorla, Adana Demirspor da deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla yendi. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmalarda Kayserispor Galatasaray'ı 2-0'a geçti. Gaziantep FK'da deplasmanda Konyaspor'u 1-0'lık skorla geçti. İşte oluşan güncel puan durumu...