Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 10. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 10. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın açılış maçında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u 3-2'lik skorla devirdi. Bugün oynanan karşılaşmalarda Fatih Karagümrük sahasında Hatayspor'u 3-0'lık skorla, Adana Demirspor da deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla yendi. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmalarda Kayserispor Galatasaray'ı 2-0'a geçti. Gaziantep FK'da deplasmanda Konyaspor'u 1-0'lık skorla geçti. İşte oluşan güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2022/23 sezonu 10. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 10. hafta

19 - ÜMRANİYESPOR: 3

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 10. hafta

18 - HATAYSPOR: 7

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 10. hafta

17 - ANTALYASPOR: 7

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 10. hafta

16 - SİVASSPOR: 7

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2022/23 sezonu 10. hafta

15 - ANKARAGÜCÜ: 7

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