Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 23. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 23. hafta)

Süper Lig heyecanı 23. hafta maçlarıyla devam ederken, günün maçında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen Galatasaray - Trabzonspor müsabakasında sarı kırmızılılar, galibiyetle ayrıldı. İşte 23. hafta itibarıyla güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 23. hafta)

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 19. hafta

20- YENİ MALATYASPOR: 16 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 19. hafta

19- ALTAY: 18 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 19. hafta

18- Ç. RİZESPOR: 22 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 19. hafta

17- ANTALYASPOR: 24 PUAN

İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 19. hafta

16- GİRESUNSPOR: 26 PUAN

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor