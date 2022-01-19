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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 23. hafta)
Süper Lig heyecanı 23. hafta maçlarıyla devam ederken, günün maçında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen Galatasaray - Trabzonspor müsabakasında sarı kırmızılılar, galibiyetle ayrıldı. İşte 23. hafta itibarıyla güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 03.12.2021 21:52 , Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 20:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 23. hafta)