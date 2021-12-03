Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 20. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 20. hafta)

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla devam etti. Günün ilk maçında Gaziantep FK, evinde Karagümrük'ü 3-1 yendi. 16.00 seansında ise Kasımpaşa, Hatayspor'u 3-1 mağlup ederken, Alanyaspor ile Başakşehir 1-1 berabere kaldı. Günün kapanış mücadelesinde ise Giresunspor, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 devirerek büyük bir sürprize imza attı. İşte Süper Lig'de bugün alınan sonuçların ardından oluşan güncel puan durumu...