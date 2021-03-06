Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 32. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 32. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla başladı. Günün ilk mücadelesinde Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. 16.00 seansında oynanan maçlarda ise Sivasppor ile Trabzonspor 0-0 berabere kalırken, Çaykur Rizespor - Karagümrük maçı da golsüz eşitlikle sona erdi. Günün kapanış maçında ise Galatasaray, Hatayspor'a mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. İşte alınan sonuçlar sonrası oluşan güncel puan durumu...