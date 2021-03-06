Galeri Süper Lig İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 32. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 32. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla başladı. Günün ilk mücadelesinde Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. 16.00 seansında oynanan maçlarda ise Sivasppor ile Trabzonspor 0-0 berabere kalırken, Çaykur Rizespor - Karagümrük maçı da golsüz eşitlikle sona erdi. Günün kapanış maçında ise Galatasaray, Hatayspor'a mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. İşte alınan sonuçlar sonrası oluşan güncel puan durumu...

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 32. hafta)

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 31. hafta

21- DENİZLİSPOR: 25 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 31. hafta

20- GENÇLERBİRLİĞİ: 27 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 31. hafta

19- BB ERZURUMSPOR: 27 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 31. hafta

18- ANKARAGÜCÜ: 29 PUAN

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 31. hafta

17- BAŞAKŞEHİR: 30 PUAN

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